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Haberler Ekonomi Tekstilden 995 milyon dolarlık rekor ihracat

Tekstilden 995 milyon dolarlık rekor ihracat

15.5.2022

Tekstilden 995 milyon dolarlık rekor ihracat
TEKSTIL ve ham maddeleri sektörü, Nisan'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13.4 artışla 995 milyon 49 bin dolarlık ihracata ulaşarak, tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, Nisan'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,6 artarak 23,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 21.7 artarak 83.6 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat ise 240 milyar dolar oldu.
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