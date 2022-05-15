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Haberler Ekonomi TMO yem bitkilerini destekli fiyatla satacak

TMO yem bitkilerini destekli fiyatla satacak

15.5.2022

TMO yem bitkilerini destekli fiyatla satacak
TMO Mayıs'ta yem bitkilerini, yem sanayicilerine destekli fiyattan satmaya devam edecek. TMO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Ofis uyguladığı alım ve satış politikaları ile hububat piyasalarında istikrarı sağlarken, üreticiler ve tüketiciler arasındaki dengeyi de tesis ediyor. TMO, stoklardaki yem ham maddelerini 2021 Temmuz'dan itibaren besici ve yetiştiriciler ile yem üreticilerine satışa açarken, hayvancılıkta yem maliyetlerinin düşürülmesi hedeflendi. Yapılan uygun fiyatlı ham madde satışları ile hayvancılık desteklendi.
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