Emekliler aylıklara ek zam talep etti

Türkıye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yüksek enflasyonun emeklilerin aylıklarını erittiğini belirterek, emekli aylıklarına ek zam talebinde bulundu. Ergün, "Temmuz ayındaki altı aylık enflasyon zammı beklenmeden emeklilere ek zam yapılmalı. Emeklilerimiz hem aylıklara ek zam hem de ikramiyenin artırılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan müjde beklemeye devam ediyor" dedi. Ergün, şöyle konuştu: "Bugün 13 milyon emeklinin yüzde 10'u 2 bin 500 lira emekli aylığı alıyor. Yani 1,3 milyon emeklinin geliri, asgari ücretin 1753 lira altında. Böyle bir tablo ortadayken, bu dönemde yapılacak bir ek zam, emeklilerimizi az da olsa rahatlatacaktır."