Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Konut kampanyasının ele alındığı toplantıda, fahiş fiyat artışları da gündeme geldi. Bakan Nebati toplantıdan ilk mesajı paylaştı. Nebati, vatandaşların rahatlaması için adımların atılmasını görüştüklerini söyledi. Nebati, yaptığı bir diğer açıklamada ise kredi kampanyası sonrası 65 bin kişinin fiyatları fahiş şekilde artırdığını tespit ettiklerini bildirdi.

BAKAN NEBATİ KONUT SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete" Programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

TOPLANTI SONRASI KONUT FİYATLARI İLE İLGİLİ İLK MESAJ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik. Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

TEMİZLİK SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ İLE DE BULUŞACAK

Bakan Nebati daha sonra temizlik sektörü temsilcileriyle de bir araya gelecek. Nebati geçen hafta da, gıda sektörü temsilcileri ile bir araya gelmişti.

BAKAN NEBATİ'DEN FIRSATÇILARLA İLGİLİ BİR AÇIKLAMA DAHA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, faiz indirim paketi ile birlikte fırsatçılık yapanların tespit edildiğini açıklamıştı. Bakan Nebati bir açıklama daha yaptı, "Faiz paketinin ardından yaklaşık 65 bin kişinin fiyat artışı yaptığını tespit ettik" dedi.