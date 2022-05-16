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İşsizlik rakamları açıklandı

Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan artışla yüzde 11,4 oldu.