İşsizlik rakamları açıklandı

Son dakika haberi... Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan artışla yüzde 11,4 oldu.
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Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan artışla yüzde 11,4 oldu.
Son dakika haberi... Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan artışla yüzde 11,4 oldu.
Detaylar geliyor...