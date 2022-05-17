3600 ek göstergede son durum ne? Ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK, ŞARTLARI NELER?

3600 ek gösterge düzenlemesi; memur olan öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticilerini kapsıyor. Vedat Bilgin konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Dört meslek grubunu kapsıyor ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü. Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız.