3600 ek göstergede son durum ne? Ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge şartları ne? soruları memurlar tarafından araştırılıyor. İşte 3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri...
Devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Memurların '3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge tarihi belli mi? 3600 ek gösterge şartları neler?' araştırmaları sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek göstergede son durumu açıkladı. İşte detaylar...
3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge şartları ne? soruları memurlar tarafından araştırılıyor. İşte 3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri...
3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 2022
Geçtiğimiz aylarda canlı yayında konuşan Bakan Bilgin öncelikli konularının 3600 ek gösterge olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştı. Olabildiğince fazla grubu kapsaması için çalışmalar yürüten bakanlık çalışmalarında sona gelindi. Bakan Bilgin'den yeni açıklamalar geldi. Bilgin "3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı bu ay sonu yapacağız." ifadelerini kullandı.
3600 EK GÖSTERGE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ise 3600 ek gösterge toplantısı hakkında şu açıklamada bulundu:
"Ek gösterge komisyonu çalışıyor; 2 toplantı yaptık, 3üncü toplantı için gün sayıyoruz. Kamu işveren tarafı bize bir öneri getirecek ve onun üzerinden tartışmamız devam edecek" dedi.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK, ŞARTLARI NELER?
3600 ek gösterge düzenlemesi; memur olan öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticilerini kapsıyor. Vedat Bilgin konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Dört meslek grubunu kapsıyor ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü. Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız.
Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3600, ona bağlı bir memur 3600 olmaz o. Bu düzenleme yapılacak. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan. Mesela 3600 diyoruz ama onların dışında farklı başka rakamlar da ek göstergeler de koyabiliriz"
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir.
Buna göre emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılmaktadır. Ek gösterge arttıkça maaş da çoğalmaktadır. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı almaktadır. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istemektedir.