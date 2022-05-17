4’üncü sondaj gemisi 19 Mayıs’ta Türkiye’de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin sürdürdüğü sondaj çalışmalarıyla ilgili yeni müjde verdi. Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT'22) Toplantısı'nda konuşan Bakan Dönmez; Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından Türkiye'nin 4. sondaj gemisi 'Alparslan'ın 19 Mayıs günü filoya katılacağını söyledi. Geminin yaklaşık iki aylık seferini tamamlamak üzere olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Birkaç gün önce Akdeniz'e girdi. Şu anda Mersin Taşucu'na doğru yaklaşıyor. Sondaj hazırlıkları için bu limanımızda yaklaşık 2 ay kadar kalacak." diye konuştu. Dönmez, dördüncü geminin boyama işlemi ve diğer kontrollerden sonra ilk sondajına başlayacağını söyledi.

150 KUYUDA ÇALIŞMA

Denizlerde olduğu gibi karalarda da hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Bakan Dönmez, "2021 yılında 112 kuyunun sondajını tamamladık. 2022 hedefimiz 150 kuyunun sondajını sonuçlandırmak. Kara alanlarımızda yaptığımız çalışmalarda son 3 yılda toplam 138 milyon varil petrol eş değeri yeni rezerv ekledik" ifadelerini kullandı. Yeni sondaj gemisi 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 68 bin groston ağırlığında. Maksimum 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek gemi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar işlem yapabilecek.

ÜSTÜN TEKNOLOJİLERLE DONATILDI

200 kişilik mürettebat kapasitesine sahip Alparslan gemisi, dünyada diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatıldı. Gemide ajtif konumlandırma sistemi bulunuyor. Bunun yanıda çift kulesi ve 2 adet güvenli 7 ram BOP sistemi de geminin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. MDP sistemi ile donatılan geminin her iki kulesinde de dalga sönümleme sistemi var.

YÜZDE 57 DAHA FAZLA GAZ ÇIKARILACAK

Bakan Dönmez, Türkali-1 ve Türkali-2 kuyusundan doğalgaz üretiminin testlerden toplamda yüzde 57 daha fazla olacağını belirterek, "3,8 milyon metreküp gaz üretim testi yapan Türkiye üretimi 6 milyon metreküpe çıkaracak" dedi.