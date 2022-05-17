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Haberler Ekonomi Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim ve araştırma görevlisi alımı yapmak üzere ilan açtı.

17.05.2022, 09:31

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversite birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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