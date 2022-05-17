İzmir’in dünya çapında tanıtımı için ilk adım

İZMİR, Dünya Turizm Kentleri Federasyonu'na Türkiye'den kabul edilen ilk şehir oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu üyelik sayesinde İzmir'in turizm kenti olarak dünya çapında temsil edilmesinin önünün açıldığını söyleyerek, "Dünyada turizm sektörünün üst düzey yöneticileri ve yatırımcılarının katıldığı toplantılarda İzmir'in tanıtımı ve kente yatırım için ilk adım atıldı. Turizm zirvelerinin İzmir'de düzenlenmesi ve diğer kentlerin belediyeleriyle işbirliği yapma fırsatı da ortaya çıktı" dedi. Federasyona aralarında Barcelona, Paris, Amsterdam, Dubai, Moskova ve Xiamen'in de yer aldığı 223 kentin katıldığı bildirildi.

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