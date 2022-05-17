İzmir’in marina hayali Narlıdere’de gerçekleşiyor

İzmir'in yıllardır hayalini kurduğu kent merkezinde marina projesi gerçek oluyor. Narlıdere Belediyesi, Sahilevleri bölgesinde 240 özel motor yatın aynı anda demirleyebileceği marina projesi için düğmeye bastı. 1 yıl önce proje ihalesi yapılan marina için 2023'te yapım ihalesine çıkılacak. Marinada ayrıca İzmir'in en modern nikah salonu ve tenis kortları da olacak. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Gelen gemi 15 yerde zemin etüdü yapacak. Bu yılın sonunda proje ve ruhsat işlemleri bitecek. İhale Yap-İşlet-Devret yöntemiyle olacak. Gerçekçi, yarışmacı bir fiyatla 2023'te ihaleye çıkmayı planlıyoruz" dedi. Marina ile Sahilevleri'nin turizm merkezi haline geleceğini belirten Başkan Ali Engin, "Marinada yeme-içme alanları da olacak. Sahil çevresini trafiğe kapatacağız. Arkadaki 17 metrelik Levent Caddesi'ni açıyoruz. Çevreyle barışık proje 100-150 milyon liraya mal olacak" diye konuştu.

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