Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi yatma tarihi...

Ramazan Bayramı'nı geride bırakırken Kurban Bayramı için hazırlıklar da başladı. Emekliler Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için tarih belli mi? İşte detaylar...
Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte emekli ikramiyelerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Emeklilere yılda 2 kere dini bayramlarda verilen ikramiyelere geçtiğimiz yıl zam yapılmış ve 1100 lira olmuştu. Peki bu sene emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi yatma tarihi...
Ramazan Bayramı'nı geride bırakırken Kurban Bayramı için hazırlıklar da başladı. Emekliler Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için tarih belli mi? İşte detaylar...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.
2022 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
Henüz ikramiyelerin yatacağı tarih net olarak belli değil.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.