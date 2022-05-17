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Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi yatma tarihi...

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte emekli ikramiyelerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Emeklilere yılda 2 kere dini bayramlarda verilen ikramiyelere geçtiğimiz yıl zam yapılmış ve 1100 lira olmuştu. Peki bu sene emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi yatma tarihi...