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Haberler Ekonomi Munzur Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Munzur Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapmak üzere ilan açtı.

17.05.2022, 09:39

Munzur Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversitenin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...
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