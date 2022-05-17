Pazar tezgahında ‘yarım kilo’ aldatmacasına son

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, pazar tezgahlarındaki fiyat etiketinde 50, 75 kuruş gibi küsuratın küçük boyutta belirtilmesinin, 'yarım kilo' ifadesinin yer almasının yasak olduğunu söyledi. Gündüz, tüketicinin şikayeti halinde büyük boyutta yazılan fiyata ürünü satın alabileceğini söyledi.

Gündüz, "Pazarda etiketlerde 4.95 veya 4.50 kuruş yazıyor. Etikete 50 kuruşu, küsuratı 4 liradan daha küçük yazıyorlar. Burada ilk görünen, büyük yazılan rakam ürün fiyatında geçerlidir. Vatandaş 4 liradan satın almıyorsa şikayet edebilir. Pazarcı etikete büyük yazdığı rakama ürünü satmak zorunda. Bu konuda yönetmelik var" diye konuştu.