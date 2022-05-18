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Haberler Ekonomi Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı için ilan yayımladı.

18.05.2022, 09:49 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022, 09:50

Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı için ilan yayımladı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 22 (yirmi iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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