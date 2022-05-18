Düzenlemeler bitmek üzere

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, temmuz ayında düzenlemeler yapılacağını, emekli maaşlarını ve kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzere olduklarını belirtti. Bilgin, MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı iş birliği protokolü imza töreninde, "Bundan sonra da ücretlilerimizin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar önümüzdedir. Temmuz'da da yapacağımız düzenlemeler var. 3600'ü bitirdik, son değerlendirmeleri yapıyoruz. Onu bu ayın sonunda bütün detayıyla kamuoyuna açıklayacağız. Adım adım açıklayacağımız diğer çalışmalarımız da var" dedi. Bilgin, EYT konusuna da değinerek, "Bütün bunlar hepsi önümüzdedir ve bunların hepsiyle ilgili çalışmamız vardır. Dosya dosya ele alıyoruz. Bunlardan kaçınma yok, sadece bir sıralama var" dedi.

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