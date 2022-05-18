Gelir İdaresi'nden "Gerçek Değer" uyarısı

DÜŞÜK faizli krediyle birlikte konut satışında artış beklenirken, Gelir İdaresi Başkanlığı gayrimenkul alım ve satımında dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekti. Satın aldığı evi beş yıldan önce satanların istisna tutarının üzerinde kazanç elde etmesi durumunda değer artış kazancı vergisi ödemesi gerekiyor. Maliye'ye beyanda bulunmayan, düşük değerden gösterenler ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilecek. Tapu kayıtları ile banka hesabı arasında fark çıkarsa cezai işlem yapılıyor.MALİYE Bakanlığı bu yıl evini 5 yıldan önce satan 120 binin üzerinde vatandaşa mektup yazdı. Tapu kayıtları ile kredi kullanıldıysa aradaki fark kolayca tespit edilebiliyor. Maliye, tapuda görünen satış değeri ile fiili gerçekleşen satış değeri arasındaki farkı tespit ettiğinde satışı yapana yüklü cezalar kesiyor. ■ HAZAL ATEŞ