Konut satışları yüzde 39 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülke genelinde nisanda 133 bin 58 konut satışı gerçekleştirildi. Böylece konut satışlarında tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı görüldü. Nisanda satılan konut sayısı mart ayına göre yüzde 0,8 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 arttı. Konut satışlarında İstanbul 26 bin 330 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu.

İPOTEKLİLERİN PAYI YÜZDE 24

Bu ili 12 bin 195 konut satışı ve yüzde 9,2 pay ile Ankara, 8 bin 459 konut satışı ve yüzde 6,4 pay ile İzmir izledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,1 olurken, ilk el konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 artarak 36 bin 421'e ulaştı. Yabancılara yapılan konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,1 artarak 6 bin 447'ye çıktı.

İSTANBUL BİRİNCİ ANTALYA İKİNCİ

Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 564 konut satışıyla İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 1970 konut satışıyla Antalya, 333 konut satışıyla Ankara izledi. Nisanda ülke uyruklarına göre en çok konut satışı 1152 adetle Rusya vatandaşlarına yapıldı. Bu ülke vatandaşlarını sırasıyla 905 konutla İran, 714 konutla Irak vatandaşları izledi.