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Haberler Ekonomi Tarımda üç önemli destek için çalışma sürüyor

Tarımda üç önemli destek için çalışma sürüyor

18.5.2022

Tarımda üç önemli destek için çalışma sürüyor
TARIM sektörünün sorunlarının hızla çözülerek üretimin artırılmasına yönelik çalışmalara hız verilirken, çiftçilerin elektrik faturalarının hafifletilmesi ve rahatça ödenebilmesine ilişkin üç önemli çalışma yapılıyor. Bu 3 çalışma şöyle:
TARIMLA uğraşanların elektrik bedellerinin hasattan sonra ödenmesi yönündeki talepleri üzerine çalışma başlatıldı. Bu kapsamda elektrik bedellerinin her ay yerine 6 aylık periyotlarla alınması gündeme geldi. Dağıtım şirketleri düşük faiz talep ederken, önümüzdeki günlerde bu konuda bakanlık ve dağıtım şirketleri arasında protokol yapılması bekleniyor.
TABANDAN gelen bir başka talep ise sulamada kullanılan elektriğe yüzde 50 indirim yapılması yönünde. Bütçeye maliyetinin de oldukça yüksek olacağı hesaplanıyor. * Desteklerin azaltılarak, temel girdilere daha yüksek destek verilmesi çalışması da bir süredir devam ediyor. ■ ZÜBEYDE YALÇIN
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