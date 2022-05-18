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Haberler Ekonomi TÜİK, 14 sözleşmeli bilişim personeli alacak

TÜİK, 14 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sınavla 14 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

18.05.2022, 09:53

TÜİK, 14 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Türkiye İstatistik Kurumu Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanlığı, Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere sınavla 14 (On Dört) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." dendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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