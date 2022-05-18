  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Yenice çileğinde fiyat sevinci

Yenice çileğinde fiyat sevinci

18.5.2022

Yenice çileğinde fiyat sevinci
ÇANAKKALE'NİN Yenice ilçesinde örtü altında yetiştirilen çileğin hasadına başlanırken, bu yılki fiyat üreticileri memnun etti. Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayan Yenice çileği tadı, kokusu ve parlak kırmızı rengiyle büyük beğeni topluyor. Çınarcık köyünde sera altında çilek yetiştiriciliği yapan Ali Demirel (52) "Toplam 15 dönüm alanda çilek yetiştiriyoruz. Ürünümüzü Çanakkale, Biga, Çan ve Yenice pazarlarında satıyoruz. Kilosu 25 lira civarında. Fiyat şu an iyi ama düşmemesi lazım. " dedi. ■ SUAT SALGIN
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA