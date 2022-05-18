Yenice çileğinde fiyat sevinci

ÇANAKKALE'NİN Yenice ilçesinde örtü altında yetiştirilen çileğin hasadına başlanırken, bu yılki fiyat üreticileri memnun etti. Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayan Yenice çileği tadı, kokusu ve parlak kırmızı rengiyle büyük beğeni topluyor. Çınarcık köyünde sera altında çilek yetiştiriciliği yapan Ali Demirel (52) "Toplam 15 dönüm alanda çilek yetiştiriyoruz. Ürünümüzü Çanakkale, Biga, Çan ve Yenice pazarlarında satıyoruz. Kilosu 25 lira civarında. Fiyat şu an iyi ama düşmemesi lazım. " dedi. ■ SUAT SALGIN

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