Ev Tekstili Fuarı’na Denizli damgası

Türk ev tekstili sektörünün en büyük buluşması olan Homotex Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuara Denizli'den 84 firma katıldı. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TETSİAD) KFA Fuarcılık ile bu yıl 26'ncısını düzenlediği Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Afrika'nın en büyük tekstil buluşması 21 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Dünyanın en büyük ikinci ev tekstili fuarında stant açan, tekstilci iş adamı, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "2022 yılında 183 ülkeye, 3 bine yakın ürün grubunda 4,6 milyar dolarlık ihracat yapan ilimizde en önemli sektör ev tekstili olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizin 3 milyar doları aşan ev tekstili ihracatının yarısı Denizli'den gerçekleştiriliyor" dedi.

Alt grup bazında incelendiğinde Türkiye'nin toplam havlu ihracatının yüzde 75'inin, toplam bornoz ihracatının yüzde 67'sinin ve toplam nevresim ihracatının yüzde 55'inin Denizli'den gerçekleştirildiğini vurgulayan Güngör, "Bu veriler, Denizli'nin ev tekstili sektöründeki gücünün önemli bir göstergesi. Fuarda yeni iş anlaşmaları yapacak üye firmalarımızın, Hometex'e damga vuracağına eminiz" ifadelerini kullandı. SEBAHATTİN ALP