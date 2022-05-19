Gözler yeni ek göstergede

KAMUDA dengeleri değiştirecek, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde maaş, aylık ve ikramiyeleri artıracak kilit nokta "yansıtma oranı olacak". Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, hükümetle paylaştıkları çalışmaya göre ek göstergede 60 puanlık bir yansıtma oranı artışıyla brüt aylıkta ortalama 1450 lira artış olacağına dikkat çekerek, "Yansıtma oranı ek göstergede püf noktası. 30 yıl çalışan bir memurun emekli ikramiyesi de 43 bin 500 lira artar. 37 yıllık memurun emekli aylığıma yansıması 53 bin liraya ulaşır. Hem ek göstergelerde hem de tazminat yansıtma oranlarında ayarlama yapılarak herkesin emekli maaşı ve ikramiyesi yükseltilebilir" diye konuştu.

MAYIS SONUNDA TAMAM

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu Ek Gösterge Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son düzenlemelerin yapıldığı ek gösterge meselesinin çözümünü bu ay sonu itibariyle tamamlayacaklarını açıkladı. Ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Unvanlardaki dengesiz ek göstergeler düzeltilirken, yöneticiler, avukatlar, teknik hizmet, genel idare sınıfı, göstergesi olmayan personel de dikkate alınacak. ■ HAZAL ATEŞ