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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Mısır’a gidecek

19.5.2022

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Mısır’a gidecek
HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları"na katılmak üzere Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Nebati başkanlığındaki heyet, 1-3 Haziran tarihlerinde Şarm El Şeyh'te düzenlenecek İKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'na iştirak edecek. Toplantılarda, İKB'nin gelecek dönem stratejisi görüşülecek, Türk ekonomisine ilişkin son gelişmelerle yürütülmekte olan ekonomik politikalar paylaşılacak. Bakan Nebati, Şarm El Şeyh ziyaretinde, İKB'nin üst düzey temsilcileri ve mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapacak.
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