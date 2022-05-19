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Haberler Ekonomi Kapadokya Üniversitesi Öğretim/Araştırma Görevlisi alım ilanı

Kapadokya Üniversitesi Öğretim/Araştırma Görevlisi alım ilanı

Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi ve elemanı olarak 8 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 31 Mayıs 2022 olarak açıklandı.

19.05.2022, 11:00

Kapadokya Üniversitesi Öğretim/Araştırma Görevlisi alım ilanı

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre, üniversite tarafından yapılan duyuruda: "Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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