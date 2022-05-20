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Haberler Ekonomi AKYAPI’nın Big Country villaları ön satışa çıktı

AKYAPI’nın Big Country villaları ön satışa çıktı

20.5.2022

AKYAPI’nın Big Country villaları ön satışa çıktı

24 yıllık deneyimi ile konut, sanayi ve ticari gayrimenkul alanında sektörün önde gelen projelerini hayata geçiren AKYAPI, HAKAN GRUP işbirliği ile hayata geçireceği yeni villa projesi Big Country'nin tanıtım toplantısını önceki gün gerçekleştirdi. Büyükçekmece'de hayat bulan Big Country, toplantı ile birlikte ön satışa açıldı.

Projenim tanıtım toplantısı AKYAPI Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, AKYAPI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Dinçel, HAKAN GRUP Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Karadeniz, HAKAN GRUP Genel Müdürü Ali Zeki Karadeniz'in de katılımıyla Big Country'nin 6+1 örnek villasında gerçekleşti. AKYAPI Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, "Yatırım zincirimizin 3'üncü halkası 1.2 milyar TL yatırım değerine sahip Big Country projemiz her biri birbirinden bağımsız ve tek katlı 126 adet villadan oluşuyor" dedi.

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