Başkan Kayalar’dan AB için yeni projeler

İZMİR Valiliği koordinatörlüğünde hayata geçirilen Empower4Employment projesinin üçüncü ulus ötesi toplantısı Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleşti. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Avrupa Birliği projesi kapsamında Graz'da bir dizi programa katıldı. Viyana Büyükelçiliği'nde Büyükelçi Ozan Ceyhun, İçişleri Bakanlığı Müşaviri Şükrü Yaman ve Büyükelçilik Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Yusuf Yıldız ile bir araya gelen Başkan Kayalar, "Çok yakında ilçemiz için yeni işbirliklerine başlıyor olacağız." dedi. Kayalar, "Türkiye, Avusturya, Polonya ve Portekiz işbirliği ile hazırlanan proje ile evde sağlık ve yaşlı bakımı alanında dünya çapında iş gücü sağlanırken, tüm dünya yararlanabilecek. Evde sağlık ve yaşlı bakımıyla ilgili istihdam sağlanacak" diye konuştu.

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