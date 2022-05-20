İşyeri açacaklara 65 bin TL hibe

GENÇLERİN çoğu kendi işini kurmayı planlarken, devlet bu noktada girişimcilere yardım elini uzatarak finans desteği sağlıyor. Bu kapsamda KOSGEB de sunduğu finansal hibelerle, kendi işini kurmak isteyenlerin önünü açıyor. KOSGEB bu kapsamda geri ödemesiz 65 bin TL'lik hibe desteği ile müthiş bir fırsat yaratıyor.

Yeni bir iş kurmak isteyen ancak bunun için elinde yeterli miktarda sermayesi olmayan vatandaşların sesine KOSGEB kulak veriyor. KOSGEB, SGK ile kurduğu işbirliği kapsamında, toplamda 65 bin TL'lik geri ödemesiz hibe desteği sağlıyor. Ancak KOSGEB'in sunduğu bu hibe desteğinden, bazı kriterleri karşılayan vatandaşlar yararlanabiliyor. Bu kapsamda söz konusu kredi, sadece engelli vatandaşlara ve eski hükümlü vatandaşlara sunuluyor.

BAŞVURULAR KOSGEB'E

En az yüzde 40 engeli ve işgücü kaybı bulunan engelli vatandaşlara ve eski hükümlülere sunulan 65 bin TL'lik hibe desteğinin 45 bin TL'lik kısmı kuruluş desteği olarak, 15 bin TL'lik kısmı işletme gideri olarak ve 5 bin TL'lik kısmı da kuruluş işlemleri desteği olarak veriliyor. Ayrıca kriterlere uyan vatandaşların bu destekten yararlanabilmesi için KOSGEB'in uygulamalı eğitim programlarına katılıp, programı tamamlayıp katılım belgesi alması ve kurmayı düşündükleri iş ile ilgili olarak bir proje hazırlamaları gerekiyor. Bu süreçleri tamamlayan ve kriterlere uyan vatandaşlara KOSGEB 65 bin TL veriyor.