Türkiye’deki hastanelere fuarla turist akını olacak

Son zamanlarda büyük ilgi gören sağlık tıurizminde yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirmek ve üstün hizmet kalitesine sahip sağlık kuruluşları arasında bağ kurmak amacıyla Hollanda'da düzenlenen Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı bugün açılıyor. Dünya genelinde yoğun ilgi gören fuara İzmir'den Ekol Hastanelerinin yanı sıra Türkiye'nin önde gelen 56 sağlık kuruluşu da katılıyor. Türk özel sağlık kuruluşları yeni bağlantılarla sağlık turizmi pastasından aldığı payı artıracak. Başta Hollanda olmak üzere Almanya ve Belçika gibi çevre ülkelerden de organizasyonu yüzbinlerce kişi gezecek.

BAĞLANTILAR YAPTIK

Ekol Hastanesi Müdürü Mesut Vatansever, fuarda karşılaştıkları yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Önemli bağlantılar yaptık. Geçtiğimiz ay da İspanya'da İzmir'de sağlık turizminin büyümesine yönelik görüşmeler yapmıştık. Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Mehmet Baz hocamızın öncülüğünde Avrupa'da İzmir Ekol Hastanelerinin adının altın harflerle yazdırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa'daki tüm sağlık fuarlarında İzmir' ve Ekol'ü temsil etmekten gurur duyuyoruz" dedi.

TOBB, DEİK, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) ile MÜSİAD Hollanda ve HOTİAD'ın destekleriyle gerçekleştirilen fuarda İzmir Ekol Hastaneleri başta olmak üzere tüm kuruluşlar İzmir'in ve Türkiye'nin sağlık turizmi pastasından aldığı payın artırılması için çaba harcıyor. Obezite merkezleri, diş klinikleri, plastik cerrahi saç ekim merkezleri fuarda yoğun olarak yer alıyor. Ziyaretçiler stantları ziyaret edip hizmetlerle ilgili bilgiler ediniyor.

ZİYARETÇİ TEDAVİ PROGRAMINI PLANLAYABİLECEK

FUAR ziyaretçileri sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle görüşüp tedavi programlarını planlayabilecek. Dev etkinlikte sağlık sektöründeki önemli aktörlerin bir araya geleceği özel toplantılar düzenlenecek. Postillion Hotel ve Convention Merkezi'nde gerçekleşecek fuar 2 gün sürecek.

FATİH ŞENDİL