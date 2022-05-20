Ürettikleri viyol makinesini ihraç etmeye hazırlanıyorlar

ANTALYA'DA, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldıkları destekle sağlıklı fide yetiştiriciliği için "viyol yıkama makinesi" geliştiren metalurji ve malzeme mühendisi Hakan Çankaya ile ziraat mühendisi Kenan Dirman, makineyi ihraç etmeye hazırlanıyor. Tarım sektöründe ilaç kullanımını azaltmaya, bitki hastalıklarını önlemeye yönelik araştırma yapan Çankaya ve Dirman, saatte 400 viyol yıkayabilen, bakteri ve virüsten iz bırakmayan bir makine geliştirdi.

İki yıl süren deneme çalışmalarında başarılı sonuç alınınca makinenin seri üretimine geçildi. Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen Hasyurt Tarım Fuarı'nda sergilenen makine yurt dışından da ilgi gördü. Girişimci Dirman, "Yurt içindeki firmalara 4 makinemizi teslim ettik, 2 sipariş daha aldık. Azerbaycan ve Özbekistan'daki firmalara yakın zamanda makineleri ihraç edeceğiz" diye konuştu.