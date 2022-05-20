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Haberler Ekonomi Yeşil küçük işletmelere 400 bin lira destek geldi

Yeşil küçük işletmelere 400 bin lira destek geldi

20.5.2022

Yeşil küçük işletmelere 400 bin lira destek geldi
KÜÇÜK ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) Yeşil Dönüşüm Destek Programı hayata geçirildi. KOSGEB aracılığıyla başlatılan yeni programa göre; yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP (Toplam Eşdeğer Petrol) aralığında olan işletmeye 100 bin TL, yıllık enerji tüketimi 100500 TEP olanlara ise 400 bin TL destek sağlanacak. Birinci aşamada elektrik motorları /enerji etüt hizmeti için belirlenen üst limitler dahilinde işletmeye KOSGEB Uygulama Birimi tarafından destek ödemesi yapılacak. Bahse konu hizmetler için başvurular KOSGEB Kurumsal internet sayfasından (www.kosgeb.gov.tr) yapılıyor.
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