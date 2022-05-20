Yeşil küçük işletmelere 400 bin lira destek geldi

KÜÇÜK ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) Yeşil Dönüşüm Destek Programı hayata geçirildi. KOSGEB aracılığıyla başlatılan yeni programa göre; yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP (Toplam Eşdeğer Petrol) aralığında olan işletmeye 100 bin TL, yıllık enerji tüketimi 100500 TEP olanlara ise 400 bin TL destek sağlanacak. Birinci aşamada elektrik motorları /enerji etüt hizmeti için belirlenen üst limitler dahilinde işletmeye KOSGEB Uygulama Birimi tarafından destek ödemesi yapılacak. Bahse konu hizmetler için başvurular KOSGEB Kurumsal internet sayfasından (www.kosgeb.gov.tr) yapılıyor.

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