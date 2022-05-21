3600 ek göstergede 3 ara kademe formülü

Milyonlarca memur, emeklinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde 3 ara kademe formülü masaya gelirken, yapılacak düzenlemeyle dul, yetimlerin de aylıkları artacak. Mevcut 2200- 3600 ile 3600-4800 ek göstergeler arasında oluşturulacak kademelere bağlı olarak yeni tazminat yansıtma oranları oluşturuldu. Mevcut durumdaki 3600 ile 4800 kademesi de yeniden düzenlenerek; 3600- 4200 (4200 hariç), 4200- 4400 (4400 hariç) ve 4400-4800 (4800 hariç) olmak üzere üç ara kademe eklenmesi öngörüldü. Ek gösterge düzenlemesi sadece mevcut çalışanların değil yasa öncesi emekli olanların da aylığını artıracak.



ÇALIŞMALAR BİTTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı doğrudan 6 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek göstergede teknik çalışmaları tamamladı. Hükümet ve Memur-Sen 12 mutfak çalışması gerçekleştirdi. Çalışma, polis, hemşire, din görevlileri, avukatlar, il müdürleri, müftüler gibi farklı statü gruplarının yanı sıra ek göstergesi 2200'den düşük olanlar ile göstergesi olmayanları da içine alıyor. Doktorların emekli olduktan sonra maaş kayıpları telafi edilecek şekilde emekli aylıkları yükseltiliyor. Düzenlemeden önce emekli olup ikramiyesini alanlar yasal düzenleme sonrası ikramiye farkı almayacak ancak aylıkları yükselecek.



■ HAZAL ATEŞ/ANKARA

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