Aydın’da 18 kişiye İŞKUR’dan hibe kredi

Aydın'da İŞKUR'a yaptıkları hibe desteği projeleri kabul edilen 14'ü engelli 18 kişi, çeklerini Vali Hüseyin Aksoy'dan teslim aldı. Aydın İŞKUR İl Müdürlüğünce projeler için geri ödemesiz toplam 1 milyon 47 bin 410 lira hibe desteği sağlanacak. İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, sağladıkları hibe desteği ile 2016 yılından bugüne kadar Aydın'da 166 işletme kurulduğunu belirterek, "Bunların 101'si engelli, 65'i' eski hükümlülere ait. Bu işletmeler için toplam 5 milyon 921 bin TL hibe desteği ödenmiş ve bu sayede ilimiz ekonomisine de büyük katkı yapılmıştır. Yeni dönem proje başvuruları 10 Haziranda bitecek. İsteklilerin başvurularını bekliyoruz" diye konuştu.



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