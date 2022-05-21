Gram altın bu yaz 1000 liraya çıkabilir

Para piyasaları ve altın uzmanı İslam Memiş, Temmuz ayında gram altının 1000 lira olacağını, dolar kurunun ise baskılanacağını söyledi. Altının önümüzdeki hafta kar satışı düzeltmesi yapabileceğini belirten Memiş, "Kısa vadede kar satışı yapmak için altınınızı satmayın. Haziran ayı itibariyle bir boğa piyasası göreceğiz. Dolardaki düzeltme altının gram fiyatına yansır, bu da 'düşüyor satalım' korkusunu gündeme getirmemeli. Temmuz ayında 1000 lira ataklarını göreceğiz. Benim nazarımda gram altında daha yükseliş başlamadı. 1200 lirayı görmeden yükseliş başladı diyemeyiz" dedi. Analistlere göre güçlü dolar ons altına nefes aldırmıyor ve fiyatlarda dalgalanmanın sürebileceği belirtiliyor. The Gold & Silver Club analisti Phil Carr, "Altın fiyatlarının nereye gideceğini merak edenler, petrolün seyrini yakından izlemeli. Petrol fiyatlarında artış sürecek. Bunun yaratacağı enflasyon altına talebi yeniden güçlendirecek" dedi.