Sırlan Su fabrikasında üretim sürüyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kundaklama sonucu çıkan yangında yaklaşık 5 milyon liralık zararın oluştuğu Şırlan Su Dolum Fabrikası'nda yapılan tadilatın ardından yeniden üretime başlandı. Nazilli'de doğal kaynak suyunu modern tesislerinde depolayıp ambalajlayan Şırlan Su, sektörde 40 yıl içerisinde ulusal markalar arasında ismini duyurmayı başarırken, bölgesel lider konumuna geldi. Yangının büyümesini fabrika işçilerinin önlediğini belirten Şırlan Su Genel Müdürü Mustafa Tuğrul, "Fabrikada üretimimiz aksamadı. Su dolum tesisimizde herhangi bir problem yok. Yangının hemen ertesi günü fabrikamız tam kapasite çalışmaya devam etti. Faaliyetimiz sıkıntısız sürüyor" diye konuştu.

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