2022 Temmuz emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Rakamlar belli oldu mu?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 5 bin 920 liraya çıkacak.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 84 liradan bin 496 liraya ulaşacak.

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Evde yakınına bakana 2 bin 354 lira yerine 3 bin 249 lira ödenecek.