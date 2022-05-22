2022 Temmuz emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Rakamlar belli oldu mu?

Temmuz zammı ile maaşlar artacak. Emekli ve memurların yanısıra 65 yaş aylığı ve evde bakım ödemeleri de Temmuz ayında artacak. Peki kim ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
Temmuz ayı birçok vatandaş için aylıkların artacağı ay olacak. Milyonlarca emekli ve memurun yanısıra evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı gibi birçok ödemede artış yaşanacak. Enflasyon rakamlarına göre belirlenecek olan ödemelerin tutarları da netleşmeye başladı. Peki Temmuz zammı ile kim ne kadar alacak? İşte detaylar...
Temmuz zammı ile maaşlar artacak. Emekli ve memurların yanısıra 65 yaş aylığı ve evde bakım ödemeleri de Temmuz ayında artacak. Peki kim ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
TEMMUZ ZAM AYI OLACAK
Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Memur maaşlarındaki artış; yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek.
4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 31.21 çıktı. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki Mayıs ve Haziran enflasyon tahminlerine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 38.52 olacak, memurların Temmuz zammı yüzde 38.02'ye ulaşacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Takvim'de yer alan habere göre, aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 8 bin 873 liraya yükselecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 63 liraya ulaşacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 5 bin 920 liraya çıkacak.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 84 liradan bin 496 liraya ulaşacak.
EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
Evde yakınına bakana 2 bin 354 lira yerine 3 bin 249 lira ödenecek.
ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı bin 194, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 792 liraya yükselecek.
ENGELLİ YAKINI AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık bin 194 liraya çıkacak.
HASTA DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?
Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan yardım da 3 bin 249 liraya ulaşacak. Tüberküloz hastaları ayrıca 600 lira bakım yardımı da alabiliyor.
İlk 6 aylık enflasyon yüzde 38.52 çıkarsa, memur maaş katsayısı yüzde 31.02 fark ile yüzde 38.02'ye yükselecek.
AYLIK/ÖDEME - MEVCUT - YÜZDE 31,21 - YÜZDE 38,02
TABAN AYLIK
Memur - 6.429 - 8.435 - 8.873
Memur emeklisi - 4.289 - 5.628 - 5.920
MEMUR AİLE YARDIMI
Eş - 535 - 702 - 738
Çocuk (0-6 yaş üstü) - 118 - 154 - 162
Çocuk (6 yaş üstü) - 59 - 77 - 81
ENGELLİ AYLIĞI
%40-69 arası - 866 -1.136 - 1.195
%70 ve üstü - 1.299 - 1.704 - 1.792
65 aylığı - 1.084 - 1.423 - 1.497
Evde bakım desteği - 2.354 - 3.089 - 3.250
Engelli yakını aylığı - 866 - 1.136 - 1.1195
Kronik hastalık yardımı - 2.354 - 3.089 - 3.250