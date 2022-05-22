Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman başlayacak?

1.İlk evim konut finansman desteği 2 milyon lira değerine kadarki birinci el konutlara verilecek, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek.

2.Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecek. Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin, tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.

3.Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz. Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

4.10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde, aylık 0,99 faiz oranı uygulanacak. Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek. Vatandaşlarımız, bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecek.