  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kira fiyatlarına yeni düzenleme! 3 bakanlık devrede

Kira fiyatlarına yeni düzenleme! 3 bakanlık devrede

Kira fiyatlarında dünya genelinde artışlar yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan artışlar sonrası hükümetler devreye girip bazı önlemler alarak kiracıları da yüksek fiyatlara karşı korumaya çalışıyor. Türkiye'de de 3 bakanlık tavan fiyat da dahil olmak üzere birçok uygulama üzerinde çalışmaya başladı.

22.05.2022, 10:59

Tüm dünyada artan kira rakamlarıyla ilgili ilk müdahale Hollanda Hükümeti'nden geldi. Hükümet konut sıkıntısı nedeniyle hızla artan ev kiralarına karşı orta gelir gruplarını korumak amacıyla serbest piyasadaki kiralık ev fiyatlarına müdahale etmek için kolları sıvadı.

Kira fiyatlarına yeni düzenleme! 3 bakanlık devrede

Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre, Hollanda'da artık ev sahipleri, evlerini hükümetin belirlediği değerin üzerinde fahiş fiyatlara kiraya veremeyecek. Böylece fahiş düzeyde artan kira fiyatları baskılanacak ve orta gelir grubunun barınma sorunu çözülecek.

Kira fiyatlarına yeni düzenleme! 3 bakanlık devrede

Türkiye gayrimenkul sektörü ve vatandaşın da gündeminde kiralar var. Hükümet konutta arz sıkıntısı sebebiyle son dönemde artan ev kiraları konusunda tam gaz çalışıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konu ile ilgili güzel bir gelişme üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Bakan Kurum, "Konut fiyatlarının artışı, kira fiyatlarının artışı, vatandaşların erişimini bire bir takip ediyoruz. Bu noktada kira üzerine de Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda konut alabilmesine imkân sağlamak amacıyla belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz. İnşallah bunu yakın zamanda Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaktır" şeklinde açıklamıştı.

Kira fiyatlarına yeni düzenleme! 3 bakanlık devrede

ABD'DE RANZA RANZA KİRALAMA BAŞLADI
Hollanda Hükümeti'nin kira artışlarına karşı aldığı bu karar, gözü diğer ülkelere çevirdi. Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde ev kiraları yükselmeye devam ediyor. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde kiralar nisanda rekor seviyeye tırmandı.

Kira fiyatlarına yeni düzenleme! 3 bakanlık devrede

KİRALAR HER YERDE UÇTU
Dünyada 2021 yılında İngiliz araştırma şirketi Knight Frank'e göre, ev fiyatlarının en fazla Türkiye'de değerlendiğini belirten Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, "Avrupa ortalamasının 4 katına yakın bir değerlenmeden bahsediyorum. Global enflasyon ile birlikte elbette kira fiyatlarında da artış, hem Türkiye'de hem globalde devam etti. Bu Türkiye'nin de özellikle Avrupa'nın da alışık olmadığı hızla yükseliş demek. Örneğin İrlanda gibi ülkelerde kira artışı yüzde 25'i buldu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA