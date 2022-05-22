‘Mobilya ve beyaz eşya satışında taksitler artsın’

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl 1 milyon çiftin evlenmesinin beklendiğini belirterek, mobilya ve beyaz eşyada taksit sayısının artırılmasını istedi. Palandöken, mobilya ve beyaz eşya piyasasındaki durgunluğun giderilmesi, yeni evlenecek çiftlerin yuva kurmalarına destek olunması için önerilerde bulundu. Salgının geride bırakılmasıyla bu yıl 1 milyon çiftin evlenmesinin beklendiğini belirten Palandöken, "Mobilya ve beyaz eşyada önemli fiyat artışları yaşandı. Ev kuracak çiftlerimize alım kolaylığı sağlanmalı" dedi.

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