Tahıl ve gübreye rekor destekler

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, muhalefetin her fırsatta propaganda aracı olarak kullandığı gübre konusundaki gerçekleri anlattı. Kirişci, "Gübre fiyatlarından çiftçimizin olumsuz etkilenmemesi için destek yüzde 100 artırıldı. Stratejik ürün haline gelen hububata ilişkin destekler ise yüzde 127'yi buldu" dedi.

Milletvekillerinin soru önergesini yanıtlayan Kirişci, gübre fiyatlarının dünyada hammadde fiyatları ve döviz kurlarına göre serbest piyasada belirlendiğine dikkat çekerek, "Gübre fiyatları karşısında çiftçimizin olumsuz etkilenmesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için mevcut gübre destekleri 2021 yılında yüzde 100 artırılmıştır. 2022 yılı için tüm ürünlerdeki gübre desteği yüzde 100 artmıştır" diye konuştu.

50 TL DAHA EK ÖDEME

Tüm dünyada ve Türkiye'de stratejik ürün haline gelen buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıl üretimi yapan çiftçilere mevcut desteklerin gündeme getirildiğini vurgulayan Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

ORGANİK GÜBRE ATAĞI

"Hububatta çiftçilerimize tüm desteklere ilave olarak ek girdi desteği olarak dekarda 50 lira daha ek ödeme yapılacaktır. Hububata mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek girdi desteği ile dekara 116 lira ödenecektir. Böylece geçen yıla göre desteklerde yüzde 127 artış sağlandı." Gübrede dışa bağımlılığını azaltılması amacıyla Türkiye'nin olanakları ile üretilen organik gübre kullanımının artırılması için 2019 yılından beri çalıştıklarına dikkat çeken Bakan Vahit Kirişci, 2002 yılında 18 milyon, 2021 yılında 79.6 milyar lira organik gübre desteği ödemesi yapıldığını bildirdi. Kirişci, uygulanan politikalar ile organik gübre kullanımının 2019 yılına göre yüzde 186 artışla 666 bin tona çıktığını belirtti. ■ ZÜBEYDE YALÇIN