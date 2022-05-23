Asker ailesine 1100 lira devlet yardımı

Devlet, er ve erbaş olarak askerlik yapanların gelir durumu iyi olmayan aile fertlerine nakit yardımı yapıyor. Ailenin geçimini sağlayan kişi askerdeyse aileye devlet bakıyor. Sınır illeri başta olmak üzere riskli bölgelerde askerlik yapanların ailelerine, gelirleri asgari ücretin üçte birinin altındaysa verilen yardım 1100 liraya çıktı. Devlet her iki ayda bir yardım alan ailelerinin PTT'de otomatik açılan hesaplarına 550 lira yatırıyor. Bu tutar anne ve babanın maddi durumuna göre değişiyor. Muhtaç asker ailesi yardımında çocuklara da 150 lira ödeniyor.



■ HAZAL ATEŞ/ANKARA

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