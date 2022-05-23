Bodrum’da 10 bin euroya loca

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla plaj ve otellerde hareketlilik başladı. Hizmet kalitesine göre farklı fiyat tarifeleriyle yerli ve yabancı turistler ağırlanıyor. Bu kapsamda, Bodrum'da özel plajlara girişler 150 liradan başlıyor. Hizmete göre fiyat artıyor. Özel plajlardaki locaların fiyatlarının ise geçen sene yüksek sezonda olduğu gibi bu yıl da 10 bin euroya (yaklaşık 170 bin TL) kadar çıkması bekleniyor. Özel plajlarda bir lahmacun 200 TL, hamburger ise malzeme ve sunum hizmetine göre 35 ile 200 TL arasında fiyatla satışa sunuluyor.





MUTLAKA NEDENİ VARDIR

Her hizmetin bir bedeli olduğunu belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Daha salaş yerlerde lahmacuna daha fazla fiyat ödeniyorsa orada duracaksınız. Hizmet kötüyse mutlaka hak aranmalıdır. Ben bu duruma karşıyım. Doğru hizmet vermeyen işletmenin yüksek fiyatlar belirlemesini kabul etmiyorum" dedi. Dengiz, "Her hizmetin bir fiyatı vardır. İyi bir marka gömlek giymenin bir bedeli olduğu gibi. Daha uygun fiyatlı da gömlek giyebilirsiniz. Bizdeki otelcilik de hizmet de bu şekildedir. İyi hizmet veren otellerin, özel plajların fiyatı bellidir. Orta kalitedeki otellerde fiyatlar daha uygundur. Bu bedeli de verilen hizmete ödüyorsunuz. Lahmacunun fiyatının 200 TL olmasının mutlaka bir nedeni vardır. Bunun hem ürün hem de sunumunda bir hizmet kalitesi vardır" diye konuştu.



DÜNYANIN HER YERİNDE

Dünyanın her yerinde yüksek, orta ve düşük fiyat uygulaması olduğuna da dikkati çeken Dengiz, "Bodrum'da her şey pahalı algısı oluşmamalı, algının hizmete ve müşteri memnuniyetine yönelmesi gerekiyor. İlçemizde her bütçeye göre tatil imkanı bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

BU ÖDEMEYLE PLAJDAKİ BİR BÖLÜM KAPATILIYOR

Özel plajların girişinde müşterilere ilk başlarda 150 lira gibi bir kredi açıldığını, bu kredi sayesinde içecek ve yiyecek alınabildiğini belirten Dernek Başkanı Dengiz şunları söyledi: "Ayrıca özel plajların işletmecileri bölgenin ve denizin temizliğinin sorumluluğunu da üstleniyorlar. Bazı plajlarda verilen hizmetin bedeli 1500 liraya kadar çıkıyor. Yeter ki doğru hizmet yapsınlar. Geçen sene yüksek sezonlarda özel plajlardaki localara giriş ücretleri 10 bin euroya kadar çıkmıştı. Bu rakam, plajdaki bir bölümün kapanması için verilen ücret."

ADEM ÜLKER