Sözleşmeyle yola çıkın ortaklık yapıp büyüyün

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi, Ceo'lar ile buluşma etkinliğini bu kez Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) iş birliği ile düzenleyerek, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci'yi ağırladı. Denizli'de dernek merkezinde yapılan toplantıya Kal- Der İzmir Şubesi üyeleri ile DEGİAD üyesi iş insanları katıldı. Toplantıda İnci, sözleşmesiz iş yapılmamasının ve şirketleri ortaklık ile büyütmenin önemine dikkat çekti.



Senem Kılıç ve DEGİAD Başkanı Hakan Urhan, İnci Vakfı Burs fonuna yapılan bağışın sertifikasını Perihan İnci'ye (ortada) takdim etti.



BİZE IŞIK TUTACAK

KalDer İzmir Şube Başkanı Senem Kılıç, "Perihan İnci'nin deneyimlerinden öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum" dedi. Perihan İnci de şunları söyledi: "5 kız kardeş olarak kadınların çok yönlü düşünebilmesi ve detaylara dikkat etmesi sayesinde başarılı olduk. Bir işe başlarken sakın sözleşme yapmadan yola çıkmayın. Objektif olun ve liyakata çok önem verin. Ortaklıklardan korkmayın."