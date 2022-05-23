Türk zırhlısı Yörük Afrika görevinde

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen bir zırhlı kara aracı daha ilk saha görevine başladı. Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina'nın, 2017 yılındaki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda "kendi sınıfında yeni bir çağ açacak" sloganıyla tanıttığı Yörük 4X4'ün ilk kullanıcısı bir Afrika ülkesi oldu. Yörük 4X4'ün Çad sokaklarında görev yaparken çekilen görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Çad kısa bir süre önce yine Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın 4X4 zırhlı muharebe araçlarını envanterine katmıştı.





HAFİF ZIRHLI ARAÇTA YENİ BİR SAYFA

Emniyet güçleri ve askeri birliklerin kullanımı için tasarlanan Yörük 4x4, kullanıcısına, hafif zırhlı araç sınıfında en üst seviye mobilite ve koruma performansı vadediyor. Araç, kullanıcı isteklerine göre değiştirilebilir yüksek seviyede balistik ve mayın/el yapımı patlayıcı koruması sağlıyor. VIP konvoylarında koruma aracı olarak da kullanılabilen 8 ton ağırlık ve 4 ton taşıma kapasitesine sahip Yörük 4X4, 7 kişiye kadar personel taşıyabiliyor.