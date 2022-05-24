‘Arsaya yatırım yapın’

Memiş, "Sosyal medya operasyonları ile varlıklarınızı satarsanız ziyan edersiniz. Küresel piyasalarda silkeleme operasyonu ile kripto ve emtia tarafında hızlı bir çöküş, dolarda ise hızlı bir yükseliş oldu. Çok güzel bir soygun var dünyada. Mekanizma tıkır tıkır işliyor. Bu sistem cebinizdekileri almak için kuruldu" görüşünü dile getirdi.

Emlak fiyatlarının düşmeyeceğini belirten Memiş şunları söyledi: "Bu konuda iki şeye dikkat etmek lazım. 1 milyondan 5 milyona çıkan, yabancı yatırımcı sayesinde kabaran balon patlayacak. Ancak mahalle arasında, orta gelir grubunun aldığı konutlar yükselmeye devam edecek. Her iki tarafın da ortak noktası yükselecek olması. Ancak birisi rant yüzünden diğeri gerçek maliyet ve enflasyon nedeniyle artıyor."

Haziran'da yeni paketler açıklanacağını ve yeni bir sıcak para girişi olacağını ifade eden Memiş, "Doları tekrar 16,40 seviyesinden baskılayacaklar. Emlakçılarla konuştum. Arsa ve tarlaya büyük bir rağbet var. Önümüzdeki iki ay hem arsa fiyatları hem de ekilebilir tarım arazileri en çok konuşulan konular arasında yer alacak. 2023 yılında herkes arsa ve topraktaki değer artışını konuşacak" görüşünü dile getirdi. ■ FATİH

ŞENDİL