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Haberler Ekonomi Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi 9 akademik personel alacak.

24.05.2022, 09:29

Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda "Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir." dendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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