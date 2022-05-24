Bilişim, Teknoloji Zirvesi başlıyor

MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından 1-3 Haziran tarihlerinde Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı olan Kocaeli Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde Avrasya bölgesinin en büyük bilişim ve teknoloji zirvesi gerçekleştirilecek. MMG Euritech Arge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi'ne Yeni Asır aracılığıyla katılım çağrısında bulunan MMG İzmir Şube Başkanı Abdülaziz Aydın, "Zirvenin açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Balkanlar, Doğu Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika gibi dünyanın farklı coğrafyalarından 250'nin üzerinde firma, kurum, 300 girişimci, 500 yatırımcı ve 20 binin üzerinde ilgili sektörlerden ziyaretçi katılacak. Dönüşümü Yakala temasıyla düzenlenecek etkinlikte, özellikle enerji, sıfır atık uyumlu ve çevre dostu yerli ve milli teknolojiler de tanıtılacak" dedi. Aydın, "Mimar ve Mühendisler Grubu öncülüğünde Türkiye'nin Bilişim Vadisi'nde organize edilecek etkinlikte bu yıl inovasyon, dijital teknolojiler, enerji, sağlık ve yeniliğin finansmanı konuları öne çıkacak. Geleceğin Üretim Teknolojileri ve Tarımda Yenilikçi Teknolojiler başlığı Türkiye için büyük önem taşıyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarını zirveye katılmaya çağırıyoruz" diye konuştu. TOLGA TEKİN

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