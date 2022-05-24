EYT için yeni formül: 9 bin ve 7 bin 200 gün

TEMMUZ ayından sonra hız kazanması beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışması için yeni öneriler gündeme geliyor. Son olarak kadınlarda 7.200, erkeklerde ise 9.000 gün formülü öne çıktı. Burada iki seçenek olduğu belirtiliyor. Birincisi bu vatandaşların primlerini tamamladıklarında emeklilik hakkı kazanmaları. İkincisi ise primlerini borçlanma yöntemleriyle tamamlamaları. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilik için yaş şartı dışında kadın ise 20, erkek ise 25 yılı, işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 gün primi tamamlaması gerekiyor.

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