Fahiş kira artışlarına karşı Hollanda modeli

Hükümet, kiralardaki artışların ardından hem kiracıları hem de ev sahiplerini koruyan düzenleme için harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artışları konusunda düzenleme için çalışma başlattı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Hem ev sahibinin hem de kiracının hukukunu koruyacak makul bir formül ortaya çıkarsa, biz bu formülle ilgili adım atabiliriz" dedi. Son zamanlarda kiralardaki artışların ardından ev sahiplerinin düşük kira ödeyen kiracılarını evden çıkmaya zorlayarak konutlarını yüksek bedelden kiraya verdikleri tespit edildi.

İHTARNAME ÇEKİYORLAR

Konut sahiplerinin kiracıları evden çıkartmak için icra yoluyla ihtarname gönderdikleri belirlendi. Kiralardaki artış masaya yatırılırken Hollanda modeli gündeme geldi. Hollanda'da kirası 763 euroya kadar olan ve belediyeler tarafından alt gelir gruplarına kiralanan sosyal konutlar ile diğer konutlara puanlama sistemi getirildi ve en fazla bin ila bin 250 euro kira istenmesi hükme bağlandı. AK Parti ve ilgili bakanlıkların üstünde durdukları alternatife göre kira artışlarına bir sınırlama getirilecek. Ancak bu İstanbul'un bazı bölgeleri gibi fahiş fiyat artışlarının yaşandığı illerde geçerli olacak.

■ ZÜBEYDE YALÇIN