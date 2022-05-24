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Haberler Ekonomi Göç İdaresi Başkanlığı İŞKUR üzerinden işçi alacak!

Göç İdaresi Başkanlığı İŞKUR üzerinden işçi alacak!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Göç İdaresi Başkanlığı İŞKUR üzerinden 60 sürekli işçi alacak. İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlan göre, Göç İdaresi Başkanlığı’nin taşra birimlerine, temizlik görevlisi alınacak.

24.05.2022, 09:23

Göç İdaresi Başkanlığı İŞKUR üzerinden işçi alacak!

Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre aşağıda dağılımı gösterilen illere toplam 60 sürekli işçi kadrosuna personel alımı yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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