Ilıca’daki termal kaynak katliamını anlatamıyoruz

Çeşme Ilıca'daki termal kaynakların kullanılamadığından yakınan Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, "Her platformda dile getiriyoruz, girişimlerde bulunuyoruz ama sonuç alamıyoruz. Sanırım anlatamadık Ilıca'da olması gerekeni! Ilıca'daki Allah vergisi termal kaynakların üzerine beton dükkanlar değil, Termal Kür Merkezi inşa edilmeli" dedi. Ilıca'da otogar mevkiindeki dükkanların acilen yıkılmasını isteyen Tercan, "Bu dükkanlar yapıldığından beri boş duruyor. Adeta termal kaynakların mezar taşı oldular. CHP'li belediyelerde başkanlar değişiyor ama yanlışlardan dönülmüyor. Bu beton dükkanlar termale de zarar veriyor, derhal yıkılmalı. Temennimiz Tunç Soyer başkanın Ilıca'daki soruna köklü bir çözüm bulmasıdır" ifadelerini kullandı.

12 AY DÖVİZ GETİRİR

Aynı yerde geçmişte Termal Kür Merkezi yapılması için mutabık kalındığını da hatırlatan Bülent Tercan, "Çeşme'de turizmcinin, esnafın, sanatkarın, ilçe halkının ve çok sayıda kuruluşun üzerinde mutabık kaldığı proje, Termal Kür Merkezi planlamasıydı. Fizibiletesi işi bilenler tarafından hazırlanmış, yüzde 70'i yeşil alan olacak şekilde Termal Kür Merkezi bir an önce hayata geçirilmeli. Avrupalının, yabancı turistin arayıp da bulamadığı imkanlara sahibiz, bu şekilde bir merkez yılın 12 ayı Çeşme'ye döviz girdisi sağlar" diye konuştu.

HERKESIN ONAYLADIGI PROJEYE GERI DÖNÜN

DESTİNATİON İzmir Başkanı Tercan, "Orada sıkışıp kalmış boş alana ÇEŞTUR ile havuzlar yapılmasını sadece eleştirileri savuşturmak için yapılmış bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Bu havuzlar da termal katliamın devamı olur, hiç ellemeyin daha iyi" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. "Çünkü termal kür merkezleri sessiz sakin ortamlarda hayata geçirilir, orada hipermarketlerin gelip giden kamyonları, otogar gürültüsü yanında termal kür merkezi olmaz. Yazmaktan, söylemekten dilimizde tüy bitti ama yine de idarecilere sesleniyoruz. Çünkü bu vatandaşlık görevidir, ülkesini, Çeşme'yi seven herkesin vazifesidir. Bu dükkanların tamamını yıkıp geçmişteki üzerinde mutabık kalınan projeye dönün.'